Red Bull Salzburg bestätigt: Munas Dabbur zu Vertragsverhandlungen im Ausland

Der spanische Fußball-Spitzenclub FC Sevilla angelt nach Munas Dabbur. Laut spanischen Medienberichten befindet sich der 26-jährige Torjäger von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg derzeit in der andalusischen Hauptstadt.

"Es ist richtig, dass Munas Dabbur im Ausland zu Vertragsverhandlungen weilt", bestätigte der Bundesliga-Tabellenführer am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage.

Zum genauen Aufenthaltsort wollte sich der Club aber nicht äußern. Es wurde jedoch betont, dass ein Transfer in diesem Winter ausgeschlossen ist: "Zumindest in der Frühjahrssaison wird Dabbur weiterhin in Salzburg spielen. Ein Wechsel ist frühestens im Sommer 2019 möglich."

Laut der Sporttageszeitung "Marca" ist Sevilla bereit, rund 15 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen an Salzburg für den israelischen Teamstürmer zu überweisen. Dabburs Vertrag bei Salzburg läuft noch bis Sommer 2021.

Bei den Andalusiern würde sich der 26-Jährige mit Munir El Haddadi, Andre Silva und Wissam Ben Yedder um die beiden Plätze im Sturm-Zentrum rittern. Dabbur absolvierte für die Salzburger 110 Spiele und erzielte dabei 55 Tore. Aktuell führt Dabbur die Schützenliste der Europa League mit sechs Toren in sechs Spielen an.