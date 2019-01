ÖFB-Team spielt 2019 in Salzburg und Klagenfurt

Der ÖFB hat die Austragungsorte für die Länderspiele 2019 bekanntgegeben. Das Team von Franco Foda bestreitet das EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien am 6. Juni in Klagenfurt. Drei Monate später steigt das Heimspiel gegen Lettland, das in Salzburg ausgetragen wird.

"Wir freuen uns, die EM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien und Lettland an zwei hervorragenden Standorten austragen zu können. Besonders positiv ist die Rückkehr des Nationalteams nach sechs Jahren nach Salzburg". sagte Bernhard Neuhold, ÖFB-Geschäftsführer. "Der ÖFB hat großes Interesse, künftig wieder regelmäßig mit dem Nationalteam in Salzburg zu gastieren."

"Es ist schön, dass wir das österreichische Nationalteam nach etlichen Jahren wieder in der Red Bull Arena begrüßen können. Wir haben aufgrund des Spielplans und unserer Investitionen in die Stadioninfrastruktur die Möglichkeit genützt und die professionellen Gesprächen mit den Verantwortlichen des ÖFB zu einem positiven Abschluss gebracht", sagte Red Bull Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.

Tickets für das EM-Qualifikationsspiel in Klagenfurt sind ab Freitag, 1. Februar um 10.00 Uhr erhältlich. Für die Begegnung in Salzburg startet der Vorverkauf am Freitag, 1. März um 10.00 Uhr, wobei Abonnenten des FC Red Bull Salzburg vorab für 48 Stunden ein Vorkaufsrecht auf Karten für das Spiel gegen Lettland in ihrer Heimstätte eingeräumt wird.

Tickets für die EM-Quali-Heimspiele des Nationalteams von Teamchef Franco Foda sind im Übrigen sehr begehrt. Für die Auftaktpartie gegen Polen am 21. März im Wiener Ernst-Happel-Stadion haben sich bereits 30.000 Fans ihre Karten gesichert.

ÖFB-Team: Österreichs Länderspiele 2019