Marko Arnautovic bleibt bei West Ham: "London ist mein Zuhause"

Marko Arnautovic hat sich für einen Verbleib bei West Ham United entschieden. Der ÖFB-Teamspieler teilte seine Entscheidung am Freitagabend auf den sozialen Medien mit.

Die gesamte Nachricht von Arnautovic im Wortlaut:

"Liebe West Ham Fans,

Ich denke es ist kein Geheimnis, dass es ein sehr attraktives Angebot für mich und meine Familie gegeben hat. Ich erfüllte meine Aufgaben im Verein zu 100 Prozent, aber musste auch mit dem Verein, meiner Frau und dem Rest meiner Familie [über die Zukunft] reden.

Ich habe mich dazu entschieden, den Berichten und Spekulationen ein Ende zu machen. Ich bin ein professioneller Fußballer und das einzige, das ich in meinem Leben kenne, ist es, Fußball zu spielen. Es ist klar dass WEst Ham United und London mein Zuhause sind, und ich hoffe, dass das die West Ham Fans auch sehen.

Der Klub hat meine Karriere in die richtige Richtung gelenkt und deshalb will ich alle Angebote beiseitelegen, dem Klub helfen, in der Tabelle so weit wie möglich nach oben zu klettern und den Cup zu gewinnen.

Lasst uns auf den Rest der Saison konzentrieren. Auf geht's."