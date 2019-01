GAK verpflichtet Ex-Bundesliga-Kicker Thomas Zündel

Toller Transfer für den GAK: Der Grazer Verein rüstet sich für einen möglichen Aufstieg in die Erste Liga mit einem Ex-Bundesliga-Spieler auf: Thomas Zündel siedelt an die Mur.

Der 31-jährige Rechtsverteidiger absolvierte insgesamt 82 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse, war zuletzt drei Jahre lang für den WAC im Einsatz. Zusätzlich kickte Zündel 168 Mal in der zweiten Liga, unter anderem für den SC Kalsdorf oder Grödig. Neo-Kollege Dominik Hackinger, der gemeinsam mit Zündel in Kalsdorf kickte streut dem prominenten Neuzugang Rosen: "Er ist einer meiner besten Freunde geworden, wir haben auch zusammen gewohnt. Als Mensch ist er sehr offen, sehr gesellig und wird auch in der Kabine eine gewichtige Rolle bei uns spielen. Ich freue mich sehr, dass ich nun wieder in einer Mannschaft mit ihm spielen kann."