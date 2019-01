FK Austria Wien verpflichtet neuen Stürmer Sterling Yateke

Die Wiener Austria verstärkt ihre Offensive und präsentiert Sterling Yateke als Neuzugang.

Der 19-Jährige übersiedelt aus Finnland vom FC TPS Turku Oy an den Verteilerkreis und unterschreibt laut Angaben der Veilchen einen "langfristigen Vertrag". Über die Ablösemodalitäten hüllen sich beide Klubs in Schweigen.

Sterling Yateke: Knipser in finnischer Liga

"Yateke ist ein hochspannender Spieler, der schon in sehr jungen Jahren in der höchsten Spielklasse auf sich aufmerksam machen konnte", sagt Austrias Sportdirektor Ralf Muhr über seinen Neuzugang, der in der Vorsaison in neun Spielen der ersten finnischen Liga sieben Tore erzielte. "Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm einen hochveranlagten Stürmer dazugewinnen konnten. Er ist ein Perspektivspieler für unsere erste Mannschaft, ein Stürmer mit viel Qualität und Potenzial."

Der Mann aus der Zentralafrikanischen Republik absolvierte bereits den entsprechenden Medizincheck und wird sich am Mittwoch mit seinem neuen Team auf nach Belek ins Trainingslager machen.

"Es fühlt sich richtig gut an, hier zu sein. Jeder kennt die Austria", frohlockt Yateke. "Ich mag den Konkurrenzkampf und bin bereit für diese große Herausforderung. Ich möchte mit der Austria im Europacup spielen - das ist mein großes Ziel. Ich will in meiner Karriere noch viel erreichen."