FK Austria Wien verliert Testspiel gegen SC Wiener Neustadt

Der FK Austria Wien hat ein Testspiel gegen den SC Wiener Neustadt auf dem Trainingsplatz der Generali-Arena mit 0:1 verloren. Der Zweitligist profitierte dabei von einem verunglückten Rückpass von Young-Violets-Verteidiger Pascal Macher und spielte in der Schlussphase Keeper Patrick Pentz leicht aus, Mario Stefel netzte ein.

"Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, wir hatten auch genügend Chancen dazu gehabt", sagte Trainer Thomas Letsch nach der Partie. "Hinten machten wir einen Fehler, der zum 0:1 führte. Wir müssen die Sachen, die wir schlecht machten, deutlich verbessern. In den Testspielen ist es mir wichtig, dass jeder die Möglichkeit bekommt, hohes Tempo zu gehen."

Gast-Spieler Sebastian Boenisch stand in der ersten Halbzeit auf dem Feld. Am Samstagabend bestreitet die Austria ein weiteres Testspiel gegen die SV Ried, ehe es in der kommenden Woche ins Trainingslager nach Belek geht. Dort stehen mit Dinamo Zagreb, Roter Stern Belgrad und AS Trencin teilweise hochkarätige Gegner auf dem Spielplan.

FK Austria Wien: Christoph Martschinko verlängert bis 2022

Bereits am frühen Nachmittag gaben die Violetten die Vertragsverlängerung von Linksverteidiger Christoph Martschinko bekannt. Der 24-Jährige bleibt bis Sommer 2022 in Wien Favoriten.

""Ich bin sehr dankbar für dieses Vertrauen und sehr stolz, dass ich weiterhin für die Austria spielen kann. Ohne die Geduld und die Unterstützung der gesamten medizinischen Abteilung wäre das wohl nicht möglich gewesen", sagte Martschinko, der sich im Oktober 2017 einen Kreuzbandriss zuzog und seither kein Pflichtspiel mehr bestreiten konnte. Gegen Wiener Neustadt stand er erstmals wieder im Viola-Dress auf dem Platz.

Austria Wien spielte mit: 1. Halbzeit : Pentz; Klein, Madl, Igor, Cuevas; Jukic, Demaku, Matic, Sarkaria; Ewandro (30., Turgeman), Edomwonyi

: Pentz; Klein, Madl, Igor, Cuevas; Jukic, Demaku, Matic, Sarkaria; Ewandro (30., Turgeman), Edomwonyi 2. Halbzeit: Pentz; Macher, Boenisch, Schoissengeyr, Martschinko; Sax, Hahn, Ebner, Prokop; Turgeman, Edomwonyi (55., Ewandro)

Austria Wien: Testspiele in der Vorbereitung