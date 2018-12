Ex-ÖFB-Teamkicker Ümit Korkmaz muss wohl seinen Verein verlassen

24/24

ÖFB-Bilanz bei der U20-WM 2007 in Kanada: GR: 1:1 vs Kongo, Tor: Hoffer / GR: 1:0 vs Kanada, Tor: Okotie / GR: 0:0 vs Chile / AF: 2:1 vs Gambia, Tore: Prödl, Hoffer / VF: 2:1 n.V. vs USA, Tore: Okotie, Hoffer / HF: 0:2 vs Tschechien / P3: 0:1 vs Chile