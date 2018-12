Antrag abgewiesen: Verteilung der TV-Gelder in der Tipico-Bundesliga bleibt unverändert

An der Verteilung der TV-Gelder in der Bundesliga ändert sich vorerst nichts.

Ein am Freitag auf einer außerordentlichen Klubkonferenz vor der Jahreshauptversammlung eingebrachter Antrag des FC Admira brachte nicht den vom Schlusslicht gewünschten Erfolg. "Der Antrag hat die Zwei-Drittel-Mehrheit nicht erreicht", verlautete die Liga auf einer Pressekonferenz am Freitagabend in Wien.

Die Südstädter wollten, dass ab 2019/20 die Anzahl der Stadionzuschauer keine Auswirkung mehr auf die Verteilung der TV-Gelder hat. Der aktuell gültige Verteilungsschlüssel war erst für diese Saison beschlossen worden.

