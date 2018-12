Das Vorbereitungsprogramm des SK Rapid Wien in der Winterpause 2018/19

Viel zu tun hat der SK Rapid in der kommenden Wintervorbereitung allemal. Die beinahe aussichtslose Tabellensituation der Hütteldorfer erfordert, gleich beim ersten Bundesligaspiel 2019, am Sonntag dem 24. Februar empfangen die Grün-Weißen die Salzburger Bullen, gut in Schuss zu sein. Die Vorbereitung auf die Mission Meisterrunde startet am Dienstag dem 8. Jänner, wenn Coach Didi Kühbauer seine Mannen um 15 Uhr zur ersten Einheit ins Trainingszentrum Ernst-Happel-Stadion lädt.

Getestet wird zunächst gegen zwei heimische Zweitligisten (FAC, Horn). Im Trainingslager in Belek (23. Jänner bis 2. Februar) geht es dann gegen Vertreter aus der Schweiz (Aarau) und Dänemark (Odense, Horsens).

Die bislang fixierten Testspiele des SK Rapid: