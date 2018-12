SK Rapid Wien: Fredy Bickel will einen Stürmer verpflichten

Der SK Rapid Wien hat in der laufenden Bundesliga-Saison gerade einmal 16 Tore erzielt, keine andere Mannschaft erzielte weniger Treffer. Grund genug für Sportchef Fredy Bickel, auf dem Transfermarkt tätig zu werden.

"Wir brauchen einen richtigen Knipser", erklärt Bickel in der Krone, legt jedoch nach, dass er von den momentanen Angreifern im Kader eigentlich überzeugt ist, denn: "Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht schon haben."

Allerdings hat Deni Alar in der Liga erst drei Mal getroffen, Andrei Ivan ein Mal und Andrija Pavlovic durfte in der Bundesliga noch gar keinen Treffer bejubeln. "Es ist ein Wahnsinn, wenn man vergleicht, was er vorher getroffen hat", erschreckt Bickel vor allem Alars Durststrecke.

Für den Sportchef ist deshalb klar, dass Rapid im Angriff Verstärkung brauch. Spätestens im Sommer, wenn einige Abgänge zu erwarten sind, will Bickel aktiv werden. "Ich werde mich für die kommende Saison um einen Stürmer umschauen."

Rapid nur Achter: Tabelle in der Bundesliga