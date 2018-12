SK Rapid - Richard Strebinger über Transfer: "Deutschland, England passt am besten"

Richard Strebinger hat sich in einem Interview über einen möglichen Transfer ins Ausland geäußert. Dabei nennt der Tormann des SK Rapid die deutsche Bundesliga und die englische Premier League als Wunschziele und spricht über Probleme, die ein größerer Gehaltszettel mit sich bringen würde.

"Eigentlich ist es unglaublich, welche Summen im Fußball bezahlt werden. Ich kann versichern: Das Geld wird nicht das Entscheidende sein", sagte Strebinger dem Kurier angesprochen auf einen möglichen Rapid-Abgang. "Ich wüsste derzeit gar nicht, was ich mit mehr Gehalt machen würde. Falls das Interesse konkret wird, muss für alle alles passen."

Aktuell hat der Goalie bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis Sommer 2022, doch eine Ausstiegsklausel, deren Höhe auf rund acht Millionen Euro kolportiert wird, könnte ihn schon davor in eine andere Liga bringen - und zum Rekord-Abgang Rapids machen.

Richard Strebinger: "Werde für Rapid mein Maximum geben"

Dennoch hielt Strebinger fest: "Ich habe bei Rapid verlängert, weil ich mich bei diesem unglaublich tollen Verein sehr wohlfühle. Es müsste im Ausland auch für meine Familie passen, sonst leidet meine Leistung. Ich verspreche: Egal, ob ich noch ein Jahr oder 15 bei Rapid bleibe, werde ich jeden einzelnen Tag mein Maximum geben."

Der 25-Jährige verließ in seiner Jugend Österreich und heuerte in der Nachwuchs-Abteilung von Hertha BSC an. Nach einem Wechsel zu Werder Bremen, wo er zwei Einsätze in der deutschen Bundesliga sammelte, kehrte er im Sommer 2015 in seine Heimat zurück und unterschrieb bei Rapid.

Eine Rückkehr in Deutschlands höchste Spielklasse ist für Strebinger neben der Premier League nach wie vor ein Wunschziel: "Mit meiner Statur passt das dort am besten. In England gibt es extrem viele Tormann-Szenen, in Deutschland ist das Niveau in diesem Bereich sehr hoch."

