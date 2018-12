ÖFB-Team bestreitet Heim-Auftakt in der EM-Quali gegen Polen im Happel-Stadion

Das österreichische Nationalteam startet kommendes Jahr wie erwartet im Ernst-Happel-Stadion in Wien in die EM-Qualifikation. Das Heimspiel am 21. März gegen Gruppenkopf Polen geht am 21. März 2019 im größten Stadion des Landes über die Bühne. Das gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Donnerstag bekannt. Spielbeginn ist um 20.45 Uhr.

Der ÖFB musste seinen Spielort für den Auftakt bis Donnerstag an die UEFA melden. Die Spielorte für die weiteren Quali-Heimspiele gegen Slowenien (7. Juni), Lettland (6. September), Israel mit Teamchef Andreas Herzog (10. Oktober) und Mazedonien (16. November) sind vorerst offen. Gegen Slowenien und Lettland kann wegen anderer Veranstaltungen definitiv nicht im Happel-Stadion gespielt werden.

Tickets für das Heimspiel gegen Polen sind ab Mittwoch (10.00 Uhr) online (www.oefb.at/tickets) sowie telefonisch via ÖFB Ticket-Hotline (01-96096555) verfügbar.

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G