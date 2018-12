HPYBET 2. Liga: Österreichs 2. Fußballliga bekommt Namenssponsor

Österreichs zweithöchste Fußballliga bekommt einen neuen Namen. Ab Februar wird in der HPYBET 2. Liga gekickt.

Die Liga unterhalb der Bundesliga hatte bereits so manchen Namen. Viele davon durchaus sperrig oder gar irreführend. Leichte Verwirrung dürfte auch die neue Bezeichnung hervorrufen, spricht sie sich doch - glücklicherweise - anders als sie geschrieben wird.

Wettanbieter erwirbt Namensrechte an 2. Liga

Wer sich demnächst über die HPYBET 2. Liga unterhalten möchte, spricht dann von der Happy - Bet 2. Liga. Der neue Sportwettenanbieter verfügt über ein österreich- und deutschlandweites Filialnetz, informiert die Bundesliga in einer Aussendung. Die Partnerschaft läuft zunächst für zweieinhalb Jahre bis zum Sommer 2021 und umfasst neben dem Namensrecht auch die Präsenz im Bewerbslogo der 2. Liga.

"Die Liga ist nach der Reform im vergangenen Sommer auf Basis der gesetzten Ziele positiv in die neue Ära gestartet. Dass HPYBET diesen Weg bis zumindest 2021 begleiten möchte, zeigt, dass unser neuer Partner ebenso wie wir an die Neuausrichtung der 2. Liga glaubt", wird Bundesliga-Vorstand Reinhard Herovits zitiert. "Wir freuen uns schon, wenn ab Februar wieder der Ball in der HPYBET 2. Liga rollt."

Auch bei HPYBET ist die Freude über die Kooperation groß, wie CEO Andreas Köberl bestätigt. "Für uns war schnell klar, dass die Liga nach ihrer Reform eine ideale und vor allem charmante Markenbotschafterin sein wird. HPYBET steht für verantwortungsbewusstes Entertainment und Authentizität ist mir in allen Engagements besonders wichtig. Wir wollen dem Sport etwas zurückgeben und die Partnerschaft mit der 2. Liga ist eine ideale Gelegenheit dazu."

Die Tabelle der künftigen HPYBET 2. Liga: