FK Austria Wien: Fans sorgen für Ärger

Bei der Wiener Austria hängt nach dem 1:2 beim SV Mattersburg der Haussegen schief. Doch nicht nur das Ergebnis sorgte bei den Spielern der Violetten für Ärger, auch der Austria-Anhang trug zu der schlechten Stimmung nach Spielende bei.

Ein paar Fans rannten nämlich nach dem Schlusspfiff auf das Feld, um die Spieler zur Rede zu stellen. Für Michael Madl war dies eindeutig zu viel des Guten.

"Für mich ist jeder Unmut verständlich, solange er verbal geäußert wird. Aber wenn Fans aufs Feld laufen und keine Ahnung was auch immer machen wollen, verstehe ich das nicht", so Madl bei Sky. Ähnlich verärgert reagierte Patrick Pentz: "So aggressiv uns gegenüber darf man auch nicht sein - auch wenn die Niederlage natürlich weh tut."

Etwas differenzierter sah Florian Klein die ganze Sache. "Die Emotionen sind hochgekommen, damit habe ich kein Problem. Wichtig ist, dass wir vor dem wichtigen Derby keine Stimmung gegen uns aufkommen lassen. Wir müssen alle zusammen halten", sagte der Verteidiger, der den Fokus offenbar schon ganz auf das Spiel gegen Rapid kommenden Sonntag gelegt hat.

Bundesliga-Tabelle nach 17 Runden