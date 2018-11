Youba Diarra vom TSV Hartberg erleidet Kreuzbandriss

Schlechte Nachrichten für den TSV Hartberg. Die Verletzung von Youba Diarra ist schlimmer als zunächst angenommen, beim Leihspieler von Red Bull Salzburg wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert.

Der 20-Jährige zog sich die Verletzung bereits in der Partie gegen den WAC am 6. Oktober zu, zuvor stand der Mittelfeldspieler in jeder Partie der Steirer in der Startformation.

Diarra, der im Sommer leihweise von Red Bull Salzburg nach Hartberg wechselte, wird nun monatelang ausfallen.

