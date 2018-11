WAC gegen SK Rapid Wien heute im TV und Livestream sehen

Nach der Europa League ist vor der Bundesliga: In der 14. Runde der österreichischen Bundesliga empfängt der Wolfsberger AC am Sonntag um 14:30 Uhr den SK Rapid Wien (hier im Liveticker). Ein Pflichtsieg für die Hütteldorfer, die nach 13. Spielen erst vier Siege vorweisen können. Hier erhältst du alle Infos zur TV-Übertragung des Spiels sowie zum Livestream.

So etwas ähnliches wie eine Generalprobe gelang den Rapidlern ja schon am 31. Oktober in Wolfsberg: Durch Treffer von Andrija Pavlovic (22., 45.) und Christoph Knasmüllner (54.) siegten die Hütteldorfer im Achtelfinale des ÖFB-Cups gegen den WAC auswärts mit 3:0.

WAC vs. Rapid Wien: Termin, Anstoßzeit, Spielort

SK Rapid Wien: Strebinger - Bolingoli, Barac, Sonnleitner, Potzmann - Ljubicic, Schwab - Berisha, Knasmüllner, Murg - Pavlovic;

Wolfsberger AC gegen Rapid Wien im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem WAC und Rapid ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf Sky Sport Austria beginnen am Sonntag ab 13:30 Uhr die Vorberichte, ab 14:30 Uhr läuft das Spiel zwischen dem WAC und Rapid.

Der ORF zeigt zudem am Sonntagabend ab 19:15 Uhr eine Zusammenfassung der Sonntags-Partien.

Österreichische Bundesliga, Runde 14: