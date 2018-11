SK Sturm Graz: Stefan Hierländer nimmt Remis gegen Wacker auf seine Kappe

Nach dem 1:1 gegen den FC Wacker wartet der SK Sturm Graz nun seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Gegen die Innsbrucker erspielten sich die Blackies zwar zahlreiche Chancen, die Auswertung ließ aber zu wünschen übrig.

"Ich alleine hätte zwei machen müssen, das nehme ich auf meine Kappe", gab sich Stefan Hierländer bei Sky nach der Partie selbstkritisch, denn: "Wenn ich nur eines mache, gewinnen wir die Partie. Das wird eine lange Nacht für mich."

Für Coach Heiko Vogel, der vor dem Spiel sechs Punkte in den nächsten beiden Partien gefordert hat, gibt es seitens der Mannschaft volle Rückendeckung: "Es gibt keine Trainerdiskussion bei uns in der Gruppe. Es ist ist bitter, dass wir den Trainer heute nicht belohnt haben", so Hierländer.

Auch Torschütze Fabian Koch stellt sich vor seinen Coach: "Ich möchte mit dem Trainer so lange zusammenarbeiten, wie möglich."

Sturm verspielt Führung gegen Wacker: Österreichische Bundesliga, Runde 13: