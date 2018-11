SK Stum Graz: Roman Mählich wird wohl neuer Trainer

1/9

13 Ligaspiele, 3 Siege – dazu das Aus in Europa und im ÖFB-Cup. Am Montag musste Trainer Heiko Vogel beim SK Sturm endgültig den Hut nehmen. Und so geht die Suche von vorne los. Klar ist nur: Sturm bekommt einen deutschsprachigen Coach. Die Kandidaten: