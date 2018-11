SK Sturm Graz: Andreas Schicker wird neuer Chefscout

Nachdem Roman Mählich vor kurzem als neuer Cheftrainer installiert wurde, holt der SK Sturm Graz den nächsten Mann mit Wiener-Neustadt-Vergangenheit an Board. Die Blackies installieren Andreas Schicker als neuen Chefscout.

Er soll auf der einen Seite das Scouting des SK Sturm weiterentwickeln und andererseits auch im Bereich der Videoanalysen aktiv sein.

"Ich habe mit Andreas schon in Winer Neustadt ausgezeichnet zusammengearbeitet und bin sowohl fachlich, als auch menschlich voll und ganz von seinen Qualitäten überzeugt. Ich sehe es auch langfristig als große Chance für den SK Sturm einen zusätzlichen Fachmann mit dieser Erfahrung in unser Team holen zu können", so Geschäftsführer Sport Günter Kreissl.

Andreas Schicker: 132 Bundesliga-Spiele

Schicker begann seine Profikarriere als Spieler beim FK Austria Wien und war in weiterer Folge auch für den ASK Schwadorf, Admira Wacker, den SC Wr. Neustadt, die SV Ried und dem SV Horn im Einsatz. Insgesamt bestritt der Mittlerweile 32-Jährige 132 Bundesligaspiele und 17 Partien in der ÖFB-U21-Auswahl.

Zuletzt bekleidete Schicker seit zweieinhalb Jahren die Position des Sportdirektors beim SC Wienerr Neustadt. "Es ist für mich eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich beim SK Sturm antrete. Ich freue mich auf die Herausforderungen und bin voller Tatendrang. Ich möchte mich bei Wiener Neustadt bedanken, dass sie es mir ermöglicht haben wieder als Profi zu spielen und für die Chance in den letzten zwei Jahren als Sportdirektor zu arbeiten", so der Neo-Chefscout des SK Sturm.

