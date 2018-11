SK Rapid Wien verlängert Vertrag mit Dejan Ljubicic bis 2021

Der SK Rapid Wien hat am Freitagnachmittag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Zentrumsspieler Dejan Ljubicic um ein Jahr bis Sommer 2021 bekanntgegeben.

"Dejan ist auf einem sehr guten Weg", betonte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer, der den 21-Jährigen als "willensstarken Spieler" rühmte. "Mit seinem Alter ist er sehr, sehr weit. Wir sind froh, dass er bei uns verlängert hat."

"Ich freue mich sehr, Danke an alle Verantwortlichen. Ich bin ein richtiger Rapidler. Ein Vorbild ist für mich unser Trainer, der in Spanien und Deutschland gespielt hat. Das will ich auch, aber vorher noch mit Rapid Titel gewinnen!", so Ljubicic.

