SK Rapid Wien: Grünes Licht für Akademie

Der SK Rapid Wien setzt einen wichtigen Schritt, was die Infrastruktur des Klubs betrifft. Die Hütteldorfer werden nach langem Hin und Her die lang angedachte Akademie errichten.

Entstehen soll das neue Trainingszentrum neben dem Happel Stadion, Kabinen, Büros, Kraftkammer, Ruhezonen, Küche, Mini-Mini-"Stadion" für Rapid II und Trainingsplätze sind geplant.

"Es ist offensichtlich, dass wir in der Infrastruktur ein großes Problem haben", spricht Sportchef Fredy Bickel in der Krone den Nachteil der Hütteldorfer gegenüber anderen Klubs an, der nun behoben wird.

Bereits bei der Hauptversammlung am 26. November soll das Millionenprojekt, für das die Finanzierung schon stehen soll, den Mitgliedern präsentiert werden.