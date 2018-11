Der SK Rapid hat am Donnerstagabend trotz Rückstands gegen Spartak Moskau noch mit 2:1 gewonnen. Diesen Sieg feierten die Grün-Weißen in der Kabine in Moskau ausgiebig. Als Antreiber im Einsatz: Ersatz-Goalie Tobias Knoflach.

