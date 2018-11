Salzburgs Hannes Wolf: "Fans von Austria und Rapid schauen unsere Spiele gerne"

Red Bull Salzburg ist in Österreich das Maß aller Dinge und spielt auch in der Europa Leauge mit den ganz großen mit. Die Bullen begeistern dabei immer wieder mit offensivem Fußball und und intensivem Pressing. Hannes Wolf ist sogar überzeugt, dass viele Fans anderer Vereine den Bullen gerne auf die Füße schauen.

"Mich sprechen sehr viele Leute an, die sagen, dass sie eigentlich Fans von Austria, Rapid oder anderen Klubs sind. Die geben zu, dass sie sich unsere Spiele gern anschauen, weil wir attraktiven Fußball spielen, was der Großteil der österreichischen Klubs ja gar nicht versucht. Und wer genau hinsieht, weiß, dass nicht unzählige Millionen in unserer Mannschaft stecken", so Wolf in der Kleinen Zeitung.

Der 19-Jährige bekräftigt außerdem, dass er Salzburg nur darum in Richtung Ausland verlassen würde, weil die österreichische Bundesliga zu schwach ist. "Vom Umfeld und den Bedingungen ist es hier überragend. Der einzige Beweggrund, zu gehen, ist die Liga. Mit einer stärkeren Bundesliga gäbe es vielleicht gar nicht die Absicht, den nächsten Schritt machen zu wollen."

Österreichische Bundesliga, 15. Runde