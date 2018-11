Red Bull Salzburg gegen Hartberg: Legaler Livestream, TV-Übertragung, Liveticker, Anstoß

Zum 15. Spieltag der österreichischen Bundesliga empfängt der TSV Hartberg den amtierenden Meister Red Bull Salzburg. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV live zu sehen ist.

Während Salzburg erwartungsgemäß die Liga nach 14 Spieltagen anführt, hat sich Aufsteiger Hartberg überraschenderweise ebenfalls in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Mit 21 Punkten liegen die Steirer auf Platz fünf, müssen aber in den nächsten acht Runden noch weiter punkten, um den Sprung in die Meistergruppe zu schaffen.

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Die Partie wird wie alle anderen auf Sky live gezeigt. Sky Sport Austria zeigt das Spiel in der Konferenz, zusammen mit WAC - Mattersburg und Admira - Austria. Will man die Salzburger in der Einzeloption sehen, muss man Sky Sport 9 einschalten.

Der ORF zeigt am Samstagabend Highlights der Partie.

Liveticker: Salzburg in Hartberg zum Mitlesen

SPOX bietet zur Partie einen Liveticker an. Hier geht's zum Link mit dem Ticker!

Bundesliga-Tabelle: Hartberg und Salzburg in der oberen Hälfte