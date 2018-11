Nordirland vs. Österreich: Wo kann ich die Nations League im Livestream sehen?

Österreichs Nationalmannschaft kämpft am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN) in Belfast gegen Nordirland um einen erfolgreichen Abschied aus der Nations-League-Gruppenphase. Für die Tabellensituation der Liga-B-Gruppe 3 hat die Partie im Windsor Park keine Auswirkungen mehr, was aber nichts daran ändert, dass Teamchef Franco Foda unbedingt einen Sieg einfahren will.

Die Aufstellungen von Österreich und Nordirland: So könnten sie spielen

Österreich: Lindner - Dragovic, Hinteregger, Wimmer - Lazaro, Schlager, Baumgartlinger, Alaba - Kainz, Gregoritsch, Arnautovic

Nordirland: Peacock-Farrell - Lewis, Evans, Cathcart, McLaughlin - Davis - Ferguson, Norwood, Saville, Dallas - Grigg

Österreich vs. Nordirland: Termin, Anstoßzeit, Stadion

Begegnung Österreich - Bosnien-Herzegowina Datum 18.11.2018 Anstoß 18.00 Uhr Stadt Belfast (NIR) Stadion Windsor Park Schiedsrichter Jonathan Lardot (BEL)

Dieser Schiedsrichter pfeift Österreich vs. Nordirland

Das Fußball-Nations-League-Spiel am Sonntag in Belfast zwischen Nordirland und Österreich wird vom Belgier Jonathan Lardot geleitet. Der 34-Jährige pfiff am 19. Juli 2016 den 2:0-Auswärtssieg von Red Bull Salzburg im Zweitrunden-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation gegen den lettischen Club FK Liepaja.

Österreich vs. Nordirland: Livestream, TV-Sender zur Übertragung

Der ORF zeigt die Nations League live im österreichischen Fernsehen, ab 17.00 Uhr beginnt die Übertragung.

DAZN zeigt alle Länderspiele aus der UEFA Nations League, der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live.

ÖFB-Team vs. Nordirland: Wo gibt's einen Liveticker?

SPOX tickert alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Nordirland geht's hier entlang!

Österreich gegen Nordirland: Das Head-to-Head

Datum Heim Auswärts Spielort Ergebnis 12.10.2018 Österreich Nordirland Wien 1:0 12.10.2005 Österreich Nordirland Wien 2:0 13.10.2004 Nordirland Österreich Belfast 3:3 15.11.1995 Nordirland Österreich Belfast 5:3

