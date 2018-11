HIGHLIGHTS: Österreich - Bosnien-Herzegowina - Die wichtigsten Szenen im Video

Am Donnerstagabend kam es in der UEFA Nations League im Ernst Happel Stadion zum entscheidenden Duell der Gruppe B3 zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina. In diesem Artikel könnt ihr alle Highlights in der Video-Zusammenfassung anschauen.

Mit einem torlosen Remis vergab das ÖFB-Team gegen Bosnien jegliche Chance auf den Aufstieg ins Playoff. Eine Handabwehr auf der Torlinie der Bosnier sorgte für Aufregung.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Österreich in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe B3