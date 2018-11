ÖFB-Team vor Spiel gegen Bosnien: So kommt Österreich ins Nations-League-Playoff

Für Österreichs Nationalmannschaft ist vor den letzten beiden Gruppenspielen in der UEFA Nations League noch alles möglich. In Gruppe drei kann das ÖFB-Team nach den Spielen am Donnerstag in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag in Belfast gegen Nordirland (beide live auf DAZN) theoretisch Platz eins bis drei belegen. SPOX erklärt die wichtigsten Szenarien, in denen die Mannschaft von Trainer Franco Foda ins Playoff einzieht - oder den Abstieg hinnehmen muss.

Mit einem 1:0-Sieg über Nordirland im Oktober hat Österreich die Chancen auf einen Einzug ins Playoff gewahrt. Jetzt müssen die ÖFB-Kicker allerdings nachlegen.

Nations League: So kommt Österreich ins Playoff

Wenn Österreich gegen Bosnien-Herzegowina mit zwei oder mehr Toren Unterschied gewinnt und auch Nordirland schlägt.

Wenn Österreich gegen Bosnien-Herzegowina mit 1:0 gewinnt und Nordirland mit drei Toren Unterschied schlägt.

Wenn Österreich gegen Bosnien-Herzegowina mit 1:0 gewinnt und Nordirland mit zwei Toren Unterschied - außer einem 2:0 - schlägt. Die Anzahl an Auswärtstreffern würde dann für Österreich sprechen.

UEFA Nations League: So wird Österreich Gruppenzweiter

Wenn Österreich gegen Bosnien-Herzegowina mit einem Tor Unterschied gewinnt, dabei aber einen Gegentreffer kassiert.

Wenn Österreich gegen Bosnien-Herzegowina unentschieden spielt.

Wenn Österreich gegen Bosnien-Herzegowina verliert und gegen Nordirland nicht verliert.

So wird Österreich Gruppenletzter und muss in der Nations League absteigen

Wenn Österreich gegen Bosnien-Herzegowina verliert und gegen Nordirland mit zwei Treffern Unterschied unterliegt.

Punktegleichheit: Welche Kriterien sind entscheidend?

Tordifferenz

Anzahl der erzielten Tore

Anzahl der Punkte aus dem direkten Vergleich

Tordifferenz aus den direkten Begegnungen

Anzahl der erzielten Tore in den direkten Begegnungen

Disziplinarwertung (Ein Punkt für eine Gelbe Karte, drei Punkte für eine Rote Karte)

UEFA-Koeffizient

ÖFB-Team in der UEFA Nations League: Tabelle in Liga B, Gruppe 3