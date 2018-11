ÖFB-Team rätselt über Torflaute: "Wir sind in Offensivaktionen gehemmt"

Mit dem 0:0 im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina hat Österreichs Nationalmannschaft am Donnerstag die Chance auf den Aufstieg in die höchste Klasse der Nations League verspielt. Ein Blick auf die Tabelle offenbart die Problemzone: Während Torhüter Heinz Lindner und seine Vorderleute in drei Spielen nur einen Gegentreffer zugelassen haben, gelang auch nur ein Tor.

"Nach vorne hat ein bisschen Durchschlagskraft gefehlt", gestand Alessandro Schöpf. "Wir haben gewusst, dass wir nicht allzu viele Torchancen bekommen werden. Zwar haben wir die eine oder andere Torchance erarbeitet, aber nicht genutzt", analysierte der Tiroler.

In den Testspielen bis zur Sommerpause war dies ganz anders. "Wir haben im Sommer viele Tore gemacht, gegen jeden Gegner bis auf Brasilien. Wir wissen, dass wir Tore machen können. Derzeit sind wir in den Offensivaktionen ein bischen gehemmt, das wirkt nicht so eingespielt. Wir bemühen uns, aber die spielerische Qualität nach vorne fehlt uns ein bisschen", sagte Schöpf, der auch sich nicht ausnimmt: "Das war von mir auch ein bisschen wenig, was die Offensivaktionen angeht."

© GEPA

Marko Arnautovic: "Hat sich angefühlt, dass ich alleine war"

Vor allem in der ersten Hälfte gelang kaum etwas nach vorne, mit Xaver Schlager und neuem Schwung lief es nach der Pause besser. "In der zweiten Halbzeit hat man Österreich gesehen, in der ersten nicht", fasste es Marko Arnautovic zusammen.

"Unser Problem war, dass wir nicht aggressiv waren, die zweiten Bälle verloren haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Aber bei uns hat der letzte Ball gefehlt, wenn der besser gespielt worden wäre, hätten wir mehr Chancen gehabt", meinte der Stürmer.

Arnautovic hatte gegen die massierte bosnische Defensive einen schweren Stand. "Sie wollten ein 0:0, dafür sind sie hergekommen, das haben sie erreicht. Wir wollten es spielerisch machen, wir haben gesehen, dass sie mit acht Mann hinten zumachen und probieren, uns das Leben schwer machen. Es hat sich so angefühlt, dass ich alleine vorne war. Ich hatte trotzdem meine Chancen. Aber ich bin auch kein Superman", sagte Arnautovic.

Österreich vs. Bosnien: Die Noten für unsere Teamkicker © GEPA 1/14 Mit einem 0:0 gegen Bosnien verspielt Österreich alle Chancen auf den Nations-League-Aufstieg. Vor allem die Leistung in der ersten Halbzeit war desaströs. SPOX benotet die Leistung unserer ÖFB-Teamkicker. © GEPA 2/14 Heinz Lindner (Note= 1): Der Zürcher Panther bewahrte mit mehreren Glanztaten die ÖFB-Elf vor dem drohenden Rückstand. Im Team nicht unumstritten, aber heute absolut fehlerlos. © GEPA 3/14 Stefan Lainer (Note= 3): Die Abstimmung mit dem Kollegen auf der rechten Offensivseite Valentino Lazaro klappt noch nicht wirklich, nur in der zweiten Hälfte war so etwas wie Zusammenspiel erkennbar. Ansonsten aber bemüht. © GEPA 4/14 Aleksandar Dragovic (Note= 3-): Nicht so bombensicher wie Kollege Hinteregger, hob das eine oder andere Mal die Abseitsfalle auf. Auch sonst noch nicht so gedankenschnell und antizipationsfähig wie früher. © GEPA 5/14 Martin Hinteregger (Note= 2+): Ohne ihn wäre die österreichische Viererkette löchrig wie Schweizer Käse. Gedankenschnell bei den Abseitsfallen, stark im Zweikampfverhalten. Ein Kopfball von ihm hätte sich zudem fast ins gegnerische Tor verirrt. © GEPA 6/14 David Alaba (Note= 4): Wurde erstmals im Team links in der Viererkette aufgeboten, konnte mit Vordermann Schöpf aber nie etwas bewirken. Seine Stärke bei Standardsituationen scheint irgendwo verloren gegangen. © GEPA 7/14 Peter Zulj (Note= 4): Viele Fehlpässe, die zu brenzligen Situationen führten. Dass Österreich in der ersten Hälfte desaströs agierte, ist auch ihm anzulasten. Kann unter Druck keine Bälle verarbeiten, ließ viel zu viel Räume in den Schnittstellen. © GEPA 8/14 Julian Baumgartlinger (Note= 3): Der wiedergenesene Kapitän agierte defensiv stark, hatte mit vier Tackles die Nase vorn in dieser Statistik, braucht aber einen spielstärkeren Nebenmann. © GEPA 9/14 Valentino Lazaro (Note= 4): Verlor in Halbzeit Eins gefühlt jeden Zweikampf, konsolidierte sich aber mit Fortdauer der zweiten Hälfte, wenngleich er viele Meter umsonst machte. Schlug im ganzen Spiel nur eine einzige Flanke. © GEPA 10/14 Florian Kainz (Note= 5): Mit seiner zentralen Rolle im offensive Mittelfeld heillos überfordert, hätte Überzahlsituationen auf den Flügeln schaffen sollen, das war aber eher ein sehr dürftiger Auftritt. Wurde nach 45 Minuten erlöst. © GEPA 11/14 Alessandro Schöpf (Note= 4): Gemeinsam mit Florian Kainz in der ersten Halbzeit die Schwachstelle im österreichischen Mittelfeld, wurde nie ins Spiel eingebunden. Erst mit der Hereinnahme von Schlager agierte er sicherer. Positiv: 95%ige Passquote. © GEPA 12/14 Marko Arnautovic (Note= 2): Hätte in der 52. Minute mit einem Seitfallzieher womöglich das Tor des Jahres erzielt, allein eine elferwürdige Hands-Abwehr eines Bosniers verhinderte dies. Couragierte Leistung in Hälfte Zwei. © GEPA 13/14 Xaver Schlager (Note= 2+): Erst mit seiner Hereinnahme wurde das Spiel der Österreicher belebt. Unheimlich ballstark, beweglich, konnte die Frucht auch unter Druck behaupten. Ein enormer Klasseunterschied zu Kainz. © GEPA 14/14 Wechsel, zu kurz eingesetzt: Alessandro Schöpf -> Michael Gregoritsch, Peter Zulj -> Marc Janko.

Aleksandar Dragovic: "Wir haben es nicht verdient, zu gewinnen"

Die Defensive, diesmal als Viererkette mit Aleksandar Dragovic statt des verletzten Sebastian Prödl und David Alaba links, hielt dafür gegen Edin Dzeko stand. "Es ist ein Teilerfolg, dass wir gut nach hinten arbeiten. Aber ich hätte lieber 3:1 gewonnen als 0:0 zu spielen", erklärte Dragovic.

"Wir hatten phasenweise gute Aktionen, aber über 90 Minuten haben wir es nicht verdient zu gewinnen. Das Glück muss man sich erarbeiten, das haben wir heute nicht gemacht. Nach vorne müssen wir uns mehr trauen, mit mehr Selbstvertrauen agieren", meinte der Verteidiger. Dass das ÖFB-Team auch nicht mehr absteigen kann, sei nur ein "kleiner Teilerfolg".

Den besten Eindruck im rot-weiß-roten Team machte am Donnerstag Heinz Lindner, der mit zwei starken Paraden eine Niederlage verhinderte. "Ich bin froh, dass es mir gelungen ist, die Mannschaft so lange wie möglich im Spiel zu halten. Ich habe gehofft, dass uns noch der Lucky Punch gelingt. Schade, dass es nicht gelungen ist", erklärte der Torhüter, der sich als Nummer eins etabliert hat.

Österreich in der Nations League: Tabelle der Gruppe 3, Liga B