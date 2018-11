Österreich - Nordirland: Die Stimmen zum Spiel

Österreich setzte sich am Sonntag auswärts gegen Nordirland dank eines Treffers von Valentino Lazaro in der 93. Minute hauchdünn mit 2:1 (0:0) durch. Die ÖFB-Auswahl beendete damit eine Negativserie. Im sechsten Anlauf war es der erste Sieg in Nordirland. Die Stimmen zum Spiel:

Xaver Schlager (ÖFB-Torschütze zum 1:0): "Das Spiel war sehr ausgeglichen, es war eine schwierige Partie. Gott sei Dank haben wir fast in der letzten Sekunde den Siegtreffer gemacht. Unterm Strich sind wir alle glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Für mich ist es natürlich ein besonderes Spiel, das mir in Erinnerung bleibt. Aber wichtig ist, dass wir das Spiel gewonnen haben."

Julian Baumgartlinger (ÖFB-Kapitän): "Es war nicht einfach, hier herzukommen, sich hier zu beweisen und zurückzukommen nach dem 1:1. Die sieben Punkte in der Nations-League-Gruppe können Gold wert sein."

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Wir hatten Startschwierigkeiten und in den ersten zehn Minuten viele Fehlpässe. In der zweiten Hälfte war wieder eine Spielfreude und gewisse Leichtigkeit da. Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg in Ordnung. Im Hinblick auf die EM-Qualifikation ist es wichtig, dass wir auswärts gewonnen haben. Wir haben einen guten Entwicklungsprozess und mit Siegen lässt es sich immer leichter arbeiten, vor allem dann, wenn man vier Monate Pause hat."

Österreich vs. Nordirland: Die Noten für unsere Teamkicker © GEPA 1/14 Österreich feierte zum Abschluss der Premieren-Auflage der Nations League gegen Nordirland durch Tore von Xaver Schlager und Valentino Lazaro einen 2:1-Last-Minute-Sieg. SPOX benotet die Leistung unserer ÖFB-Teamkicker. © GEPA 2/14 Heinz Lindner (Note=2): Wurde nach sieben Minuten durch einen doppelt abgefälschten Ball zu einer Glanztat gezwungen. Hatte danach kaum etwas zu tun, war aber stets da, wenn er benötigt wurde. Beim Gegentor machtlos. © GEPA 3/14 Andreas Ulmer (Note=2): Vor allem in der ersten Halbzeit offensiv unauffällig, traute sich mit Fortdauer des Spiels aber mehr zu. Defensiv dafür bärenstark, konnte alle seine Zweikämpfe gewinnen und verzeichhnete zudem fünf klärende Aktionen. © GEPA 4/14 Martin Hinteregger (Note=2): Starker Auftritt. Konnte alle seiner zehn Zweikämpfe gewinnen. In der Spieleröffnung mit Luft nach oben, defensiv aber tadellos. © GEPA 5/14 Aleksandar Dragovic (Note=1,5): Ein Fels in der Brandung. Räumte praktisch alles ab, was in den Strafraum kam. Gewann 85,7 Prozent seiner Zweikämpfe, verzeichnete sieben klärende Aktionen (Top-Wert). Beim 1:1 vielleicht einen Tick zu weit von Evans weg. © GEPA 6/14 Stefan Lainer (Note= 2): Nicht so offensiv wie in Salzburg, hatte seine Seite aber unter Kontrolle und ließ praktisch nichts zu. Half auch immer wieder im Zentrum aus, wenn es brenzlig wurde. Die meisten Balleroberungen aller ÖFB-Spieler. © GEPA 7/14 Julian Baumgartlinger (Note=3,5): Hielt mit starkem Körpereinsatz dagegen und war mit 90 Ballkontakten aktivster Österreicher, leistete sich aber ein paar schlimme Ballverluste und köpfte am eigenen 16er einem Nordiren den Ball vor die Füße. © GEPA 8/14 David Alaba (Note=3): Hatte in Halbzeit eins immer seine Beine im Spiel, wenn irgendetwas nach vorne ging, zog viele Fouls und versuchte sich mit Distanzschüssen. Sah Gelb, als er sich energisch in ein Gerangel zwischen Arnautovic und McAuley einmischte. © GEPA 9/14 Stefan Ilsanker (Note=3): Solider Auftritt als Abräumer vor der Abwehr. Bestritt in 45 Minuten zehn Zweikämpfe und vier Luftduelle (jeweils Höchstwert!), von denen er aber nur 50 Prozent gewinnen konnte. Musste in der Pause mit Kreislaufproblemen raus. © GEPA 10/14 Valentino Lazaro (Note=3): Einer der schwächeren Tage des Hertha-Legionärs, der über weite Strecken untergetaucht war. Zum Glück stand er in der Nachspielzeit noch auf dem Platz, um per herrlichem Schlenzer zum Sieg zu treffen. © GEPA 11/14 Xaver Schlager (Note=1): Bärenstarker Auftritt des Youngsters, der viel Tempo, Agilität und Laufarbeit in das Spiel einbrachte. Rückte gut an und in den 16er nach und erzielte mit einem technisch feinen, trockenen Abschluss sein erstes Länderspieltor. © GEPA 12/14 Michael Gregoritsch (Note=4): Zeigte sich bemüht, war aber erneut wenig eingebunden und konnte kaum Akzente setzen. Gab zwei ungefährliche Schüsse ab und machte nach 27 Ballkontakten - die wenigsten der Startelfspieler - für Arnautovic Platz (71.). © GEPA 13/14 Peter Zulj (Note=2,5): Kam zur Pause und war gleich mitten in der Partie. Bewies mit seinem perfekten Zuspiel für Schlagers Führungstor seine gute Übersicht und sein feines Füßchen. Stieß mehrmals gut in den Strafraum mit nach vor. © GEPA 14/14 Marko Arnautovic (Note=1,5): Brachte nach seiner Einwechslung in der 71. Minute gleich Schwung in die Partie. Nach einem verzögerten Doppelpass mit Alaba schoss Letzterer leider über das Tor, legte Lazaros Siegtreffer mit einem sehenswerten Querpass vor.

Valentino Lazaro (ÖFB-Siegestorschütze): "Das Tor ist etwas sehr Besonderes für mich. Mich freut es, dass ich der Mannschaft geholfen habe, das Länderspieljahr positiv abzuschließen. Dafür hat jeder gekämpft, auch wenn es spielerisch nicht bei jedem geklappt hat, auch bei mir nicht. Deshalb bin ich dem Trainer dankbar, dass er mir bis zum Schluss das Vertrauen geschenkt hat und ich meine Leistung mit so einer Aktion noch einmal aufrunden durfte. Bis dahin war ich mit meiner Leistung gar nicht zufrieden. An manchen Tagen läuft es überhaupt nicht, aber ich habe nicht aufgegeben und versucht, zumindest Gegner zu stören."

Michael O'Neill (Nordirland-Teamchef): "Die Niederlage ist sehr enttäuschend, weil wir gut gespielt haben. Österreich hat eine starke Mannschaft, aber wir haben gut mitgehalten. Wir haben gut auf den Rückstand reagiert, die Einwechslung von Arnautovic hat den Österreichern aber einen Schub gegeben. Wir haben bis zum Schluss versucht, das Siegestor zu erzielen und sind dafür bestraft worden."

