ÖFB-Team: Franco Foda nominiert Sturm-Graz-Kicker Stefan Hierländer nach

Teamchef Franco Foda hat Stefan Hierländer nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Florian Grillitsch in den ÖFB-Kader nachnominiert. Das vermeldete der ÖFB am Sonntagvormittag.

Der Hoffenheim-Legionär zog sich am Donnerstagabend im Europa-League-Match in Lyon (2:2) einen Sehnenriss in der mittleren Zehe zu, wie der ÖFB am Freitag mitteilte. Sein Club geht von einer rund dreiwöchigen Pause für den 23-Jährigen aus.

Das Nationalteam trifft heute Abend in Wien zusammen, um sich auf die beiden finalen Partien der UEFA Nations League gegen Bosnien-Herzegowina am 15. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion und am 18. November auswärts gegen Nordirland vorzubereiten.

Österreich-Kader für die Nations-League-Duelle gegen Bosnien und Nordirland