LASK soll sich um SV-Kapfenberg-Talent Thomas Sabitzer bemühen

Während sich beim LASK der Abgang von Dogan Erdogan im Winter abzeichnet (hier geht's zur Story), könnte in den nächsten Wochen ein Neuzugang fixiert werden. Laut SPOX-Informationen basteln die Linzer an einer Verpflichtung von Kapfenberg-Talent Thomas Sabitzer.

Durchaus möglich, dass der 18-Jährige ab Jänner die Saison bei den Juniors OÖ fortsetzt um sich langfristig für die Bundesliga-Mannschaft von Oliver Glasner zu empfehlen. Gemunkelt wird, dass sich auch der SV Mattersburg um Sabitzer bemüht.

Der Neffe von GAK-Legende Herfried Sabitzer und Cousin von ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer agiert beim SV Kapfenberg als Mittelstürmer, kann aber auch die rechte Außenbahn bespielen. In 13 Auftritten in der laufenden 2. Liga-Saison erzielte Sabitzer vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Sein Vertrag in Kapfenberg läuft noch bis Sommer 2019.