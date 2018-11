Video aufgetaucht: ÖFB-Tormanntrainer Pepi Schicklgruber bei Österreich-Sieg offenbar eingepennt

Zwar besiegte die österreichische Nationalmannschaft den Gegner Nordirland in allerletzter Sekunde mit 2:1, als ballesterisches Highlight wird die Partie aber vermutlich nicht in die Annalen der Fußballhistorie eingehen. Dieser Meinung war wohl auch Tormanntrainer Pepi Schicklgruber.

Blöd nur, wenn die TV-Kameras auf einen gerichtet sind. Denn in Minute 85 erscheint ein sichtlich gelangweilter Schicklgruber friedlich vor sich hinzudösen, das Gesehene ödete ihn offenbar dermaßen an. Gut eingepackt in Österreich-Mütze und Österreich-Mantel kämpft der 51-Jährige gegen die Müdigkeit, der Kopf ließ sich nicht mehr gerade halten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Als Valentino Lazaro in Minute 93 den Siegtreffer erzielt, zeigte Schicklgrubers Power-Nap auf der österreichischen Trainerbank Wirkung: der Tormanntrainer sprang auf und feierte den Sieg mit einem Luftsprung.

Video: Pepi Schicklgruber kämpft mit dem Einschlafen