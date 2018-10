Sturm Graz - Red Bull Salzburg: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Auf den SK Sturm Graz wartet am Sonntag um 17:00 Uhr (hier im Liveticker) die schwerstmögliche Aufgabe: Die Grazer treffen in der Merkur Arena auf Serienmeister Red Bull Salzburg. SPOX erklärt, wo das Spiel im TV oder Livestream zu sehen ist.

Sturm Graz - Red Bull Salzburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Sturm empfängt die Salzburger am Sonntag, den 7. Oktober 2018 in der Merkur Arena in Graz-Liebenau. Anstoß ist um 17 Uhr.

Sturm Graz - Red Bull Salzburg: TV-Übertragung, Livestream zum Match

Sky überträgt die Spiele der österreichischen Bundesliga. Das Spiel zwischen Sturm und Salzburg ist live auf Sky Sport Austria im Einzelspiel, zuvor zeigt der Pay-TV-Sender auch die Duelle zwischen Rapid und Mattersburg sowie Wacker Innsbruck gegen den LASK. Der ORF zeigt am Abend eine Zusammenfassung der Partie.

Aufstellungen von Sturm und Salzburg: So könnten die Teams spielen

Sturm: Siebenhandl - Maresic, Spendlhofer, Avlonitis - Hierländer, Lackner, Zulj, Kiteishvili, Koch - Grozurek, Huspek;

Sturm gegen Salzburg im Head-to-Head