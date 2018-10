Trainersuche beim SKN St. Pölten: das Anforderungsprofil für den Kühbauer-Nachfolger

Nach dem Abgang von Dietmar Kühbauer zu Rapid Wien läuft die Trainersuche bei Fußball-Bundesligist St. Pölten auf Hochtouren.

"Wir haben eine große Auswahl und sind heuer viel interessanter als noch letztes Jahr", erklärte General Manager Andreas Blumauer nach dem Heim-0:0 gegen die Admira am Samstag gegenüber Sky. Interimscoach Marcel Ketelaer kündigte eine Lösung "in den nächsten Tagen" an.

Was der neue SKN-Coach können muss

Blumauer umriss das Anforderungsprofil an den Neuen folgendermaßen: "Das Wichtige ist, er muss zum SKN passen und den Weg fortschreiten, den wir in den letzten Wochen gegangen sind - das ist die Voraussetzung. Wichtig ist, dass er die österreichische Liga kennt und deutschsprachig ist, aber natürlich haben Österreicher Vorteile. Es ist eine lange Liste an interessanten Kandidaten."

Als potenzielle Nachfolger Kühbauers, der am Montag bei Rapid auf den glücklosen Goran Djuricin gefolgt war, kursieren in den Medien u.a. die Namen von Ex-Wr.-Neustadt-Coach Roman Mählich und dem ehemaligen Assistenten Peter Stögers, Manfred Schmid. Die Aufgabe ist nicht zuletzt aufgrund der guten Tabellensituation besonders reizvoll: Nach zehn Runden liegt St. Pölten unter den Top-3 der Liga.

