SK Sturm Graz bindet Youngster Tobias Koch langfristig

Der SK Sturm Graz hat sich die Dienste von Tobias Koch auf langer Basis gesichert. Der 17-Jährige unterschreibt bei den Blackies einen "langfristigen Vertrag", über die Laufzeit wurden jedoch keine Details bekanntgegeben.

"Tobias konnte sich in den Trainings und Testspielen der Kampfmannschaft gut an die höhere Intensität anpassen und seine Qualitäten unter Beweis stellen. Ein langfristiger Vertrag gibt allen die Sicherheit kontinuierlich an der Weiterentwicklung arbeiten zu können", wird Sportdirektor Günter Kreissl zitiert.

Koch selbst sagte über seine Unterzeichnung: "Ich habe schon nach meiner Unterschrift im letzten Jahr gesagt, dass es mein großes Ziel ist für den SK Sturm vor der Nordkurve in Graz aufzulaufen. Um dieses zu erreichen, gilt es einfach weiter hart zu arbeiten und geduldig zu sein. Ich freue mich über das Vertrauen für die langfristige Zusammenarbeit."

In der aktuellen Saison kam Koch bislang auf elf Einsätze für die Sturm Amateure in der Regionalliga Mitte. Dabei erzielte der defensive Mittelfeldspieler ein Tor. Zuletzt trug er in der U17-Nationalmannschaft die Kapitänsbinde.