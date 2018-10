SK Rapid Wien: Richard Strebinger vor dem Absprung?

Beim SK Rapid Wien laufen derzeit zahlreiche Spieler ihrer Form hinterher. Goalie Richard Strebinger hingegen ist einer der wenigen, die Woche für Woche ihr Potential abrufen. Ein Umstand, der auch anderen Vereinen nicht verborgen bleibt.

Sportchef Fredy Bickel geht jedenfalls davon aus, dass der 25-Jährige, der gegen Dänemark sein Debüt im ÖFB-Team feiern durfte, nicht mehr lange in Hütteldorf im Tor stehen wird. ""Seine Leistungen bleiben ja nicht unbemerkt", so der Schweizer in der Krone.

Strebinger selbst will sich mit einem Transfer gar nicht befassen. Einerseits hat der Torhüter noch Vertrag bis 2022, andererseits gibt es in der jetzigen Situation für den Rapidler wichtigeres.

"Wir müssen die Situation annehmen", erklärt Strebinger vor dem wichtigen Europa-League-Spiel gegen Villarreal und fordert vor allem von den Alteingesessenen deutliche Signale: "Wir Führungsspieler müssen noch präsenter sein".

