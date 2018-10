SK Rapid Wien: Didi Kühbauer garantiert bessere Leistung gegen SV Mattersburg

Nach seinem Einstand in der Europa League wird es für Dietmar Kühbauer mit Rapid auch in der Bundesliga ernst. Die Hütteldorfer empfangen am Sonntag den SV Mattersburg, müssen dabei die Strapazen des 1:3 gegen die Rangers abschütteln und unbedingt drei Punkte einfahren, um in der Tabelle dem sechsten Rang wieder näherzukommen.

Von einem Platz in der Meistergruppe sind die achtplatzierten Grün-Weißen derzeit vier Zähler entfernt - die Folge von zuletzt drei Liga-Niederlagen en suite. Dieser Abwärtstrend soll nun gestoppt werden. "Ein Sieg ist notwendig, damit wir dort hinkommen, wo wir hinkommen wollen", erklärte Kühbauer.

Mit welchem Personal das gelingen soll, ließ der 47-Jährige offen. "Die Leute, die auf dem Platz stehen werden, werden das machen, was man braucht, um als Sieger vom Platz zu gehen", versprach Kühbauer. Mateo Barac wird nicht dazu zählen - nach der Attacke von Alfredo Morelos trat der kroatische Innenverteidiger am Freitag die Heimreise aus Glasgow mit einem verbundenen linken Auge an.

Didi Kühbauer: Keine Kritik an Goran Djuricin

Kühbauers Spieler lecken ihre Wunden - und werden dennoch gegen Mattersburg mit großem Einsatz bei der Sache sein, wie der Coach ankündigte. "Wir müssen in die letzte Zone kommen, da muss Dampf dahinter sein."

Der Burgenländer hatte nach dem Rangers-Match gemeint, dass ein "körperliches Problem" erkennbar gewesen sei. Dass es sich dabei - wie von mancher Seite interpretiert - um eine Kritik an seinem Vorgänger Goran Djuricin gehandelt habe, wies Kühbauer entschieden zurück. "Es geht um die physische Präsenz in den Duellen, das ist ein Unterschied zur konditionellen Verfassung."

SK Rapid: Garantie von Kühbauer

Gerade gegen einen Gegner wie die Mattersburger kommt der Zweikampfstärke eine besondere Bedeutung zu. "Der Trainerwechsel greift, sie haben ein System gefunden. Aber ich glaube schon, dass wir die größere Qualität haben", sagte Kühbauer.

Davon war beim erzitterten Cup-Aufstieg vor eineinhalb Wochen im Pappelstadion wenig zu sehen. "Aber so wie in diesem Match werden wir nicht mehr auftreten, das kann ich garantieren", betonte Kühbauer.

Die Statistik spricht für diese Ankündigung. Die Hütteldorfer sind gegen Mattersburg seit elf Liga-Partien ungeschlagen. Zudem verlor von den vergangenen acht Rapid-Trainern nur einer - Damir Canadi - sein Meisterschaftsdebüt.

SK Rapid Wien: Die Noten gegen Glasgow Rangers © getty 1/14 Der SK Rapid Wien geht in Glasgow in Führung, muss aber durch späte Tore ein Niederlage hinnehmen. SPOX benotet die Rapid-Spieler: © getty 2/14 Richard Strebinger (Note= 2): Wie so oft in den letzten Wochen ein starker Rückhalt für Rapid. War bei hohen Bällen immer sicher und rettete in der 68. Minute gegen Ejara in extremis. Bei den Gegentoren machtlos. © getty 3/14 Marvin Potzmann (Note= 5): Hatte große Probleme auf seiner Seite. War mit schuld am 1:1. Sein Stellungsfehler ermöglichte es Tavenier, ungehindert zu flanken. Ballverlust vor dem 1:3. Offensiv nicht vorhanden. © GEPA 4/14 Mario Sonnleitner (Note= 3,5): Der Routinier war vor allem in der zweiten Halbzeit ein Fels in Brandung. Bis zu der verflixten 83. Minute, als er gegen Morelos zu spät kam und den Elfer verschuldete. © getty 5/14 Mateo Barac (Note= 3): Für den Kroaten war das Spiel bereits nach einer halben Stunde beendet. Er krachte bei einem Klärungsversuch mit Morelos zusammen und verließ das Feld blutüberströmt. Bis dahin eine solide Partie ohne Fehler. © GEPA 6/14 Mert Müldür (Note= 3): Der erst 19-jährige Außenverteidiger machte seine Sache passabel. Profitierte auch davon, dass die Rangers häufig über die andere Seite kamen. Trat offensiv kaum in Erscheinung. © getty 7/14 Dejan Ljubicic (Note=3,5): Die auffälligste Aktion des Youngsters war keine rühmliche: Er vertändelte im Mittelfeld den Ball, was letztlich Sonnleitner in Bedrängnis brachte und zum Elfmeter für die Rangers führte. Ansonsten solide. © getty 8/14 Stefan Schwab (Note=3): Der Kapitän ging gewohnt voran und rieb sich im Mittelfeld auf. Konnte den Druck der Schotten in Hälfte zwei aber auch nicht eindämmen. © GEPA 9/14 Andrei Ivan (Note=3 ): Seine Schnelligkeit wurde nur einmal wirklich eingesetzt - beim Führungstor, das der Rumäne mit einer Hereingabe vorbereitete. Die Abseitsposition, aus der er gestartet war, übersah das Schiedsrichterteam. Ging in der 58. für Alar. © GEPA 10/14 Thomas Murg (Note=2,5): Sehr bemüht, ging mit hoher Intensität in die Zweikämpfe und steckte vor dem Führungstor schön auf Ivan durch. Tauchte in der zweiten Halbzeit aber unter. © GEPA 11/14 Veton Berisha (Note=2): Wie immer mit starker kämpferischer Leistung, auch in der Rückwärtsbewegung. Zudem vorne eiskalt seine Chance zum Führungstreffer genutzt. In der 72. Minute für Bolingoli ausgewechselt. © getty 12/14 Andrija Pavlovic (Note=3,5): Konnte hin und wieder seinen Körper gut einsetzen, insgesamt aber von seinen Kollegen zu wenig gefüttert. Noch nicht wirklich ins Spiel der Hütteldorfer eingebunden. © getty 13/14 Christopher Dibon (Note= 3): Kam nach einer halben Stunde für Barac und stand damit erstmals seit dem 1. Juni 2017 wieder für die Kampfmannschaft von Rapid auf dem Platz. Man merkte ihm die lange Verletzungspause kaum an. © getty 14/14 Deni Alar (Note=4): Kam in der 58. Minute für Ivan in die Partie, blieb aber wirkungslos und konnte die Offensive nicht beleben.

Rapid: Schwab will Trend fortsetzen

Kapitän Stefan Schwab wünscht sich eine Fortsetzung dieses Trends. "Ein Erfolgserlebnis gegen Mattersburg wäre wichtig, damit wir mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause gehen. Dann werden wir sicher die Handschrift des neuen Trainers vermittelt kriegen. Er wird das eine oder andere Schrauberl drehen, das uns helfen wird", sagte der Mittelfeldspieler.

Mattersburg-Betreuer Klaus Schmidt hat schon für Sonntag einen gewissen Trainereffekt einkalkuliert. "Bei jedem Trainerwechsel ist es so, dass eine Mannschaft danach anders auftritt, und davon gehen wir auch jetzt aus", erklärte der Steirer, der selbst erst seit wenigen Wochen im Amt ist und zuletzt zwei Liga-Siege holte.

Dazwischen gab es das unglückliche Cup-Aus gegen Rapid. "Aber immerhin waren wir da auf Augenhöhe, das ist wichtig fürs Selbstvertrauen", merkte Schmidt an. Als Vorteil für den SVM könnte sich auch Rapids kräftezehrender Glasgow-Trip erweisen. "Doch das Stadion mit 20.000 Zuschauern wird ihnen sicher über eventuell auftretende physische Probleme drüberhelfen", sagte der Mattersburg-Betreuer.

Die Spiele der 10. Bundesligarunde: