Robert Almer: "Jankos Einberufung sollte jüngeren Spielern zu denken geben"

Die Oberschenkelverletzung von Michael Gregoritsch öffnete für Marc Janko nach längerer Abstinenz die Türe zum Nationalteam. "Viele haben gedacht, ich habe ihn immer alibimäßig auf die Abrufliste gesetzt, aber das stimmt nicht. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Er hat gesagt, er ist für diese Rolle bereit, und jetzt ist diese Situation eingetreten", kommentiert Teamchef Franco Foda Jankos Einberufung.

Über viele Jahre war der 35-Jährige ein fixer Baustein im ÖFB-Team, absolvierte 66 Länderspiele und erzielte dabei 28 Tore. Beim FC Lugano in der Schweizer Super League läuft Janko seiner Form aber noch hinterher, in der Liga kam er zu nur 90 Spielminuten, Tor gelang ihm keines.

Robert Almer, mittlerweile Sportdirektor beim SV Mattersburg und 33-facher Teamspieler äußerte im Interview mit bwin seine Meinung zu Jankos Team-Comeback. "Wenn der Teamchef Marc Janko einberuft, dann wird das einen guten Grund haben. Er kennt die Qualitäten von Marc Janko wie von allen anderen Stürmern", sagt Almer, gibt aber auch zu bedenken: "Die Einberufung eines 35-jährigen Stürmers sollte allerdings den jüngeren Spielern zu denken geben. Denn scheinbar ist dieser zum Zeitpunkt X die beste Wahl. Das sollte dazu führen, dass sich die jungen, hungrigen Spieler selbst an die Nase greifen und alles dafür tun, beim nächsten Mal selbst die beste Wahl zu sein."

Almer selbst kann sich in Zukunft durchaus eine Rolle im ÖFB vorstellen, besinnt sich vorher aber auf andere Aufgaben. "Dinge können sich rasch verändern. Vor vier Monaten sah noch alles ganz anders aus - da wollte ich erstmal Urlaub machen und mein Studium beenden, jetzt bin ich Sportlicher Leiter des SV Mattersburg", so Almer. "Ich sage nicht, dass mich irgendwann in der Zukunft solch eine Position nicht reizen würde, aber momentan bin ich sehr zufrieden in meiner Position und will hier einfach gute Arbeit leisten."

Österreich - Nordirland: Termin, Anstoßzeit, Stadion