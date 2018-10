Red Bull Salzburg - Wacker Innsbruck: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Red Bull Salzburg eilt in der Bundesliga von Sieg zu Sieg. Die Bullen konnten in den bisherigen zehn Spielen ebenso oft gewinnen und führen die Tabelle souverän an. In der 11. Runde gastiert der Aufsteiger Wacker Innsbruck in Salzburg und versucht, den Bullen ein Bein zu stellen. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV läuft.

Red Bull Salzburg - Wacker Innsbruck: Termin, Anstoßzeit, Spielort

Spiel Salzburg - Wacker Datum Samstag, 20. Oktober 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Red Bull Arena Schiedsrichter Harald Lechner

Salzburg - Wacker: Mögliche Aufstellungen

Salzburg : Stankovic - Ulmer, Ramalho, Onguene, Lainer - Mwepu, Samassekou, Junuzovic - Gulbrandsen, Prevljak, Daka

: Stankovic - Ulmer, Ramalho, Onguene, Lainer - Mwepu, Samassekou, Junuzovic - Gulbrandsen, Prevljak, Daka Wacker: Knett - Vallci, Maranda, Hupfauf, Maak, Schimpelsberger - Kerschbaum, Henning, Gabriele - Dieng, Eler

Red Bull Salzburg - Wacker Innsbruck: Wo kann ich die Partie im Livestream oder TV sehen?

Das Spiel zwischen Salzburg und Wacker ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf Sky Sport Austria beginnen ab 16 Uhr die Vorberichte, ab 17 Uhr läuft die Konferenz.

Die Einzeloption wird auf Sky Sport 8 ausgestrahlt Der ORF zeigt zudem ab 19:15 Uhr eine Zusammenfassung der Samstags-Partien.

Salzburg gegen FC Wacker im Liveticker

SPOX liefert zu allen Spielen der österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker des Spiels zwischen Salzburg und Wacker geht's hier.

Marco Rose könnte gegen Aufsteiger Wacker rotieren.

RB Salzburg vs. FC Wacker: Das Head to Head der letzten fünf Matches

Datum Heim Auswärts Ergebnis 29.10.2014 Wacker Salzburg 1:2 n.V. 29.03.2014 Salzburg Wacker 0:0 18.12.2013 Wacker Salzburg 0:1 19.10.2013 Salzburg Wacker 6:0 03.08.2013 Wacker Salzburg 1:1

Bundesliga: Die 11. Runde im Überblick