Österreich-Kader: Das ÖFB-Team für die Länderspiele gegen Dänemark und Nordirland

Franco Foda hat am Dienstag den Österreich-Kader für das zweite Spiel in der UEFA Nations League gegen Nordirland und das freundschaftliche Länderspiel in Dänemark bekanntgegeben.

Das ÖFB-Team muss dabei weiterhin auf seinen Kapitän Julian Baumgartlinger verzichten. Im 24-Mann-Kader neu mit dabei ist Defensivspieler Gernot Trauner vom LASK. Mit Thomas Goiginger hat ein weiterer Linzer zumindest den Sprung auf die Abrufliste geschafft.

Für das Heimspiel gegen Nordirland sind bislang 20.000 Tickets verkauft. Gespielt wird 12. Oktober 2018, vier Tage später reist das ÖFB-Team nach Herning für den Test gegen Dänemark.

Österreich-Kader für Dänemark und Nations-League-Duell gegen Nordirland

Position Spieler Tor Heinz Lindner, Cican Stankovic, Richard Strebinger Abwehr Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Sebastian Prödl, Andreas Ulmer, Kevin Wimmer, Gernot Trauner Mittelfeld David Alaba, Florian Grillitsch, Stefan Hierländer, Stefan Ilsanker, Florian Kainz, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Louis Schaub, Xaver Schlager, Alessandro Schöpf, Peter Zulj Angriff Marko Arnautovic, Guido Burgstaller, Michael Gregoritsch Abruf Jörg Siebenhandl, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Georg Margreitter, Marvin Potzmann, Maximilian Wöber, Thomas Goiginger, Konrad Laimer, Thomas Murg, Stefan Schwab, Hannes Wolf, Deni Alar, Lukas Hinterseer, Marc Janko, Andreas Weimann

Österreich in der UEFA Nations League: Liga B, Gruppe 3

Zum Auftakt der UEFA Nations League setzte es für die österreichische Nationalmannschaft eine empfindliche 0:1-Niederlage. In Zenica musste sich die Mannschaft von Franco Foda nach einer zerfahrenen Partie gegen Bosnien-Herzegowina knapp geschlagen geben und steht daher gegen Nordirland bereits unter Druck.

Spielplan: Österreich in der UEFA Nations League

Datum Heim Auswärts Ergebnis 11.09.2018, 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Österreich 1:0 12.10.2018, 20.45 Uhr Österreich Nordirland 15.11.2018, 20.45 Uhr Österreich Bosnien-Herzegowina 18.11.2018, 18.00 Uhr Nordirland Österreich

© GEPA

ÖFB-Team: Alle Länderspiele 2018 im Überblick