ÖFB würde bei Nations-League-Gruppensieg drei Millionen Euro erhalten

Sollte Österreichs Nationalmannschaft in der Nations League Gruppensieger werden, könnte sich der ÖFB über drei Millionen Euro an UEFA-Zahlungen freuen.

Der europäische Kontinentalverband veröffentlichte am Mittwoch die - nun erhöhten - Prämien, die in Liga B pro Team ein Startgeld von 1,5 Millionen Euro und einen Bonus von 1,5 Millionen Euro für Platz eins in der Gruppe vorsehen.

Punkteprämien oder Überweisungen für Platz zwei und drei gibt es nicht. Auf den Nationalverband des Siegers der Nations League warten insgesamt 10,5 Millionen Euro.

ÖFB-Team vs Nordirland: So spielten sie 2005

Österreichs Aufstellung beim letzten Duell mit Nordirland © GEPA 1/15 Am 12. Oktober 2005 traf Österreich in der WM-Qualifikation zuletzt auf die Truppe aus Nordirland. Österreich siegte mit 2:0, beide Treffer steuerte Rene Aufhauser bei. Folgende Elf stand vor 12.500 Zuschauern im Ernst-Happel-Oval auf dem Rasen. © GEPA 2/15 Tor: Jürgen Macho (Rapid Wien) © GEPA 3/15 Linksverteidiger: Emanuel Pogatetz (Middlesbrough) © GEPA 4/15 Innenverteidiger: Martin Stranzl (VfB Stuttgart) © GEPA 5/15 Innenverteidiger: Paul Scharner (SK Brann) © GEPA 6/15 Rechtsverteidiger: Andreas Dober (Rapid Wien) © GEPA 7/15 Defensives Mittelfeld: Rene Aufhauser (Red Bull Salzburg) © GEPA 8/15 Defensives Mittelfeld: Markus Kiesenebner (Austria Wien) © GEPA 9/15 Linkes Mittelfeld: Andreas Ivanschitz (Rapid Wien) © GEPA 10/15 Rechtes Mittelfeld: Markus Schopp (Red Bull Salzburg) © GEPA 11/15 Sturm: Roman Wallner (Hannover 96) © GEPA 12/15 Sturm: Roland Linz (Austria Wien) © GEPA 13/15 Trainer: Willi Ruttensteiner: Nach Krankls Rücktritt im September 2005 übernahm Sportdirektor Ruttensteiner für zwei Spiele das Ruder, bevor Hickersberger folgte. Unter seiner Führung besiegte der ÖFB Nordirland mit 2:0 & verlor 0:1 gegen England. © GEPA 14/15 Wechselspieler: Andreas Ibertsberger (SC Freiburg), Joachim Standfest (GAK), Ronald Gercaliu (Sturm Graz); © SPOX 15/15

