ÖFB-U21: Gegner im EM-Playoff steht fest - Österreich trifft auf Griechenland

Die österreichischen U21-Nationalmannschaft trifft im Playoff zur EM-Qualifikation 2019 auf Griechenland. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Nyon.

"Griechenland ist ein Gegner, der sich mit uns auf Augenhöhe befindet. Die Ausgangslage bei beiden Teams ist ähnlich. Es wird schwer, Griechenland hat eine gute Mannschaft, die in der Gruppenphase nur auswärts gegen Gruppensieger Kroatien verloren hat. Wenn wir so auftreten wie gegen Serbien und Russland, haben wir Chancen, es zu schaffen. Wir freuen uns auf die Aufgabe", meinte Trainer Werner Gregoritsch in einer ersten Reaktion in der Schweiz.

Das Hinspiel findet am 16. November in Saloniki statt, das Rückspiel steigt am 20. November in St. Pölten. Die U21 angeführt von Kapitän Philipp Lienhart sicherte sich erst am vergangenen Dienstag mit einem 3:2-Heimsieg im letzten Gruppenspiel gegen Russland ein Playoff-Ticket.

Die EM-Endrunde des Jahrgangs 1996 und jünger findet von 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino statt. Die Gastgeber und die neun Gruppenersten der Qualifikation stehen bereits als Teilnehmer fest. Die besten Gruppenzweiten - Österreich gegen Griechenland sowie Portugal gegen Polen - bestreiten das Play-off, das am Freitag in Nyon von der UEFA ausgelost wurde.

U21-EURO: Playoff-Partien im Überblick - Österreich gegen Griechenland