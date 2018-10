Österreich vs. Nordirland: Die Aufstellungen sind da

Österreichs Nationalmannschaft befindet sich schon im zweiten Nations-League-Spiel unter Zugzwang. In der Partie am Freitag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER, live auf DAZN) im Wiener Happel-Stadion gegen Nordirland müssen nach der Auftakt-Niederlage vor einem Monat in Bosnien-Herzegowina ziemlich sicher drei Punkte eingefahren werden, um die realistische Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Diese Elf schickt Teamchef Franco Foda in die Schlacht.

Österreich: Lindner - Ulmer, Hinteregger, Prödl, Lainer - Sabitzer, Ilsanker, Zulj, Lazaro - Burgstaller, Arnautovic (C).

So spielte Österreich 2005 gegen Nordirland