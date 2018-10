Highlights von Österreich gegen Nordirland: Marko Arnautovic trifft und jubelt

Am Freitagabend kreuzten Österreich und Nordirland am zweiten Spieltag der Gruppe B der UEFA Nations League im Ernst Happel Stadion die Klingen. In diesem Artikel könnt ihr alle Tore und Highlights in der Video-Zusammenfassung anschauen.

Die über weite Strecken zerfahrene Partie endete mit 1:0 für die österreichische Nationalmannschaft. Marko Arnautovic erzielte in der 71. Minute den Siegestreffer.

Österreich in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe B3

Platz Nation Spiele Torverhältnis Punkte 1 Bosnien-Herzegowina 2 2 6 2 Österreich 2 0 3 3 Nordirland 1 -1 0

Österreich gegen Nordirland: Highlights und Tore im Video