HIGHLIGHTS: Österreich gegen Dänemark - Alle Tore im Video

Vier Tage nach dem Sieg über Nordirland in der UEFA Nations League hat die österreichische Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Dänemark in Herning mit 0:2 verloren. Hier könnt ihr alle Tore und Highlights in der Video-Zusammenfassung ansehen.

Vier Tage nach dem Sieg des ÖFB-Teams gegen Nordirland erwies sich der Weltranglisten-Zehnte als zu starker Gegner und gewann dank Treffern von Lukas Lerager (29.) und Martin Braitwhaite (93.) verdient.

Österreich in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe B3