Österreich vs. Nordirland: Die Stimmen

Österreich schlägt im Nations-League-Spiel Nordirland mit 1:0. Großes Gesprächsthema ist aber Marko Arnautovic und sein provokanter Jubel nach dem Tor.

Marko Arnautovic (Torschütze Österreich): "Jeder Sieg hat große Bedeutung. Nach der Niederlage im ersten Spiel wollten wir gewinnen, das war unser Ziel. Wir haben verdient gewonnen, wir haben das Spiel dominiert. Sie hatten nur den Pfostenschuss nach einem Corner. Es war nicht einfach, der Platz war auch nicht überragend. Wir wussten, dass sie sich hinten reinstellen werden. Das haben sie auch gut gemacht. Wir haben probiert, ruhig zu bleiben, wir hatten Vertrauen in uns. Wir wussten, dass noch eine Torchance kommen wird."

Zu Diskussion über Kapitänsschleife: "Das Thema ist für mich abgeschlossen. Was war, war. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Jeder weiß, was ich für dieses Land gegeben habe und was ich weiter geben werde."

"Marko hat wieder seine Klasse bewiesen"

Franco Foda (Teamchef Österreich): "Wir habe das so erwartet. In der ersten Halbzeit hat uns ein wenig die Passsicherheit gefehlt. Die Mannschaft von Nordirland war sehr aggressiv, hat defensiv gut gearbeitet. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es viel besser gemacht. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Für beide Mannschaften war es sehr wichtig, das Spiel zu gewinnen. Das hat man gemerkt."

Zu Arnautovic: "Gerade in solchen engen Spielen machen solche Spieler den Unterschied aus. Marko hat wieder seine Klasse bewiesen."

Marcel Sabitzer (Österreich): "Es war das erwartet schwierige Spiel. Ein Spiel mit vielen langen Bällen, vielen Zweikämpfen. Aber ich denke, wir haben das ordentlich gemacht und den Sieg verdient. Über Marko wurde diese Woche viel geschrieben. Von dem her freut es mich, dass er wieder einen reingeschossen hat. Dass er Qualität hat, wissen wir alle."

Österreich vs. Nordirland: Die Noten für unsere ÖFB-Kicker

Österreich vs. Nordirland: Die Noten für unsere Teamkicker © GEPA 1/14 Österreich hat mit dem ersten Sieg die Chance auf den Aufstieg in die Liga A gewahrt. Das ÖFB-Team besiegte Nordirland mit 1:0 (0:0). Kapitän Arnautovic erzielte den Siegestreffer, SPOX benotet die Leistung unserer Kicker. © GEPA 2/14 Heinz Lindner (Note=3): Hatte einen relativ geruhsamen Abend, mit zwei Schreckmomenten, die er aber zumindest in einem Fall bravourös meisterte. Ließ sich nichts zu Schulden kommen. © GEPA 3/14 Andreas Ulmer (Note=3): Zwar lief in Alaba-Abwesenheit und der System-Umstellung in ein letharges Foda’sches 4-4-2 nicht viel über seine linke Seite, dennoch rackerte der Salzburg-Kicker brav. Hatte dennoch die meisten Ballkontakte der ÖFB-Elf. © GEPA 4/14 Martin Hinteregger (Note=2): Der Fels in der Brandung klärte gleich elf Mal in brenzligen Situationen. Ein Spitzenwert in dieser Statistik. © GEPA 5/14 Sebastian Prödl (Note=4-): Ein Liebkind Fodas. Trotz fehlender Spielpraxis der Abwehrchef. Hatte in Minute 50 ein böses Blackout, das gegen bessere Gegner bestraft wird. Auch seine langen Pässe fanden oft keinen Abnehmer. © GEPA 6/14 Stefan Lainer (Note=3): Viele Ballaktionen, konnte seinen Offensiv-Drang aber nicht ganz so entfalten wie gewohnt. Auch die Genauigkeit seiner Flanken ließ noch ein bisschen zu wünschen übrig. © GEPA 7/14 Marcel Sabitzer (Note=3-): Vergleichsweise inaktiver als sein Pendant auf der rechten Seite. Machte aber das beste aus der ungewöhnlichen linken Mittelfeld-Position, konnte nur seine Stärken nie so richtig ausspielen. © GEPA 8/14 Stefan Ilsanker (Note=3-): Zeigte im Passspiel mehrmals Schwächen. Hat 13 Mal den Ball verloren, mit knapp 40 Prozent zudem eine schwache Zweikampfquote. Ilse hatte schon solidere Auftritte im ÖFB-Dress. © GEPA 9/14 Peter Zulj (Note=3): Einige fragwürdige Aktionen des Sturm-Spielers, beim Assist zum 1:0 aber alles richtig gemacht. Die Schuhe des Spielmachers im ÖFB-Zentrum wirken für ihn dennoch etwas zu groß. © GEPA 10/14 Valentino Lazaro (Note=2-): Einer seiner besseren ÖFB-Auftritte. Sorgte auf der rechten Flanke für mehr Schwung als Sabitzer auf der linken Seite. Übernahm bei Eckbällen Verantwortung, dabei überraschte er beinahe mit einer kurzen Hereingabe auf Lainer. © GEPA 11/14 Marko Arnautovic (Note=2+): Hatte die meisten Schüsse und erlöste das ÖFB-Team mit seinem Treffer in der 71. Minute. Tat sich gegen die bullige Abwehr der Nordiren schwer, hatte aber stellenweise die richtigen Lösungen parat. © GEPA 12/14 Guido Burgstaller (Note=4): Ging im neuen System von Trainer Foda irgendwie komplett unter. Er kam auf keinen Torabschluss, nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe entschied er für sich. Wurde in der 83. Minute ausgewechselt. © GEPA 13/14 Alessandro Schöpf (Note=2): Kam kurz nach dem Führungstreffer für Sabitzer in die Partie und hauchte der linken Seite noch einmal Leben ein. Wird in Zukunft bestimmt eine größere Rolle spielen. © GEPA 14/14 Florian Kainz, Aleksandar Dragovic: Zu kurz eingesetzt.

Heinz Lindner (Torhüter Österreich): "Der Sieg war heute extrem wichtig. Wir waren sicher die spielbestimmende Mannschaft, vielleicht ausgeklammert die letzten zehn Minuten. Wir sind aber geduldig geblieben."

Marc Janko (Österreich): "Es steht Aussage gegen Aussage. Marko hat unsere volle Unterstützung, er hat sich in den letzten zehn Jahren den Arsch aufgerissen."

Michael O'Neill (Teamchef Nordirland): "Wir sind enttäuscht, es war ein hartes, körperbetontes Spiel. Wir hatten unsere Chancen, haben sie vergeben und wurden dafür bestraft. Wir wussten, dass Arnautovic jederzeit eine Gefahr darstellt, er ist ein Talisman-Spieler für Österreich. Das Tor war ein sehr guter Abschluss von einem sehr guten Spieler. Sollten wir aus Liga B absteigen, wäre das auch kein Desaster."

Österreich vs. Nordirland: Die Highlights im Video