Die Aufstellungen von Österreich und Dänemark

Die österreichische Nationalmannschaft tritt in Dänemark an, um in einem freundschaftlichen Länderspiel "Danish Dynamite" zu entschärfen (hier im Liveticker). Ankick ist in der MCH Arena um 20:45 Uhr, das Spiel wird live auf DAZN und im ORF übertragen. Mit folgenden Aufstellungen gehen Dänemark und Österreich ins Spiel.

Österreich: Strebinger - Hinteregger, Dragovic, Prödl - Ulmer, Schlager, Schaub, Lazaro - Schöpf, Sabitzer, Burgstaller;

Dänemark: Folgt in Kürze

ÖFB-Team zu Gast in Dänemark: Die Daten zum Spiel