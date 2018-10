2. Liga: Blau-Weiß Linz verspielt mit Derby-Niederlage gegen Juniors OÖ die Tabellenführung

Verkehrte Fußball-Welt in Linz: Die FC Juniors OÖ haben Blau Weiß Linz am Sonntag in der 2. Liga an der Rückkehr an die Tabellenspitze gehindert. Das Zweitteam des LASK setzte sich zum Abschluss der 10. Runde gegen den Lokalrivalen mit 3:2 (1:2) durch.

Blau Weiß lag nach Toren von Canillas (17.) und Lukas Tursch (23.) im Derby in Pasching bereits mit 2:0 voran, die Juniors drehten die Partie aber noch. Marko Raguz traf im Doppelpack (30., 51.). Dazu war der in dieser Saison auch bereits beim LASK eingesetzte Südkoreaner Oh In-pyo erfolgreich (50.).

Juniors mit Befreiungsschlag gegen BW Linz

Die Blau-Weißen blieben punktegleich mit dem neuen Spitzenreiter Wattens, der sich schon am Freitag bei den Young Violets in Wien mit 2:1 durchgesetzt hatte, auf Tabellenplatz zwei. Die Juniors, die davor in vier Runden nur einen Punkt geholt hatten, schoben sich mit ihrem dritten Saisonsieg auf Rang 13.

Die Tabelle der 2. Liga