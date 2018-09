Wiener Sport-Club testet gegen deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach

Testspielkracher in Wien-Hernals! Der Wiener Sport-Club bittet in der Länderspielpause den deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum heißen Tanz an die Alszeile.

Das verkündet der Verein offiziell via Facebook. Am 12. Oktober um 18:45 steigt das Testspiel an der Alszeile, das Spiel steht im Zeichen der 60-Jahre-Feiern des Wiener Sport-Clubs und soll an die großen Erfolge der Schwarz-Weißen in den Jahren 1958 und 1959 erinnern. Damals wurde jeweils man österreichischer Meister und fertigte Juventus Turin mit 7:0 im Europacup der Meister ab. Die Friedhofs-Tribüne darf sich auf Stars wie Weltmeister Matthias Ginter, Nico Elvedi und Thorgan Hazard freuen.