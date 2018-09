Rapid - Austria im Free-TV! Wo kann ich das Wiener Derby heute gratis im Livestream sehen?

Thank God it's Bundesliga! Die 7. Runde der heimischen Meisterschaft holt die Fans mit einem echten Kracher zurück aus der Länderspielpause. Der SK Rapid empfängt den Lokalrivalen FK Austria zum großen Wiener Derby (Sonntag, ab 17 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt dir, wo du das brisante Duell live im Free-TV oder im Livestream verfolgen kannst.

SK Rapid Wien - FK Austria Wien: Wann steigt das Wiener Derby?

Spiel SK Rapid Wien - FK Austria Wien Datum Sonntag, 16. September 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Allianz Stadion Schiedsrichter Julian Weinberger

© GEPA

Rapid gegen Austria: Free-TV-Übertragung und Livestream des Wiener Derbys

Vier Spiele der Bundesliga-Saison zeigt A1 TV auf seinem neuen Sender A1 Now exklusiv im Free-TV. Dafür ist etwa eine Anmeldung auf a1.net/sport notwendig, dann kann man das Spiel gratis im Livestream sehen. Alle A1-Kunden empfangen den Sender im linearen Fernsehen auf ihren TV-Geräten.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel ebenfalls am Sonntag auf Sky Sport Austria als Einzelspiel und Abschluss der 7. Runde. Früher am Sonntag (14:30 Uhr) treffen bereits Mattersburg und der LASK sowie WAC und Wacker Innsbruck in der Konferenz aufeinander. Der ORF liefert am Abend eine Zusammenfassung der Partien.

Liveticker zum Wiener Derby: SK Rapid vs. FK Austria live zum Mitlesen

SPOX versorgt euch die gesamte Bundesligasaison über mit Live-Berichterstattung zu den Spielen. Hier geht es direkt zum Liveticker des Wiener Derbys.

Bazina, Djuricin, Wallner und Co.: Diese Herren waren bei Rapid UND Austria tätig © GEPA 1/19 Rapid gegen Austria - das Duell bietet immer Brisanz. Während früher Transfers zwischen den beiden Klubs an der Tagesordnung standen, sind sie heute fast undenkbar. SPOX blickt auf jene Spieler und Trainer, die bei beiden Dauerrivalen engagiert waren. © GEPA 2/19 Peter Stöger: Juli 1988 - Juli 1994 bei Austria (246 Partien als Spieler, 62 Tore), Juli 1995 - Jänner 1998 bei Rapid (112 Partien als Spieler, 21 Tore). Mai - Dezember 2005 und Juli 2012 - Juni 2013 bei Austria (75 Spiele als Trainer). © GEPA 3/19 Roman Kienast: August 1999 - Februar 2006 bei Rapid (60 Spiele, sechs Tore), Jänner 2012 bis Jänner 2015 bei Austria (82 Spiele, 19 Tore). © GEPA 4/19 Mario Bazina: Jänner 2006 - Juni 2008 bei Rapid (83 Spiele, 21 Tore), Juli 2008 bis Juli 2009 bei Austria (43 Spiele, 12 Tore). © GEPA 5/19 Krzysztof Ratajczyk: Juli 1996 - Dezember 2001 bei Rapid (178 Spiele, elf Tore), Jänner 2002 - Juni 2005 bei Austria (88 Spiele, ein Tor). © GEPA 6/19 Josef Hickersberger: Juli 1966 - Juni 1972 bei Austria (24 Partien als Spieler), Juli 1980 - Juni 1982 bei Rapid (51 Partien als Spieler). Juli '93 - Juni '94 bei Austria (45 Spiele als Trainer), Juli '02 - Dezember '05 bei Rapid (154 Spiele als Trainer). © GEPA 7/19 Goran Djuricin: Bis Dezember 1990 bei der Jugend von Rapid, Juli 1991 - Juni 1997 bei Austria (10 Partien als Spieler), seit April 2017 bei Rapid (62 Spiele als Trainer). © GEPA 8/19 Damir Canadi: Bis Juli 1989 in der Jugend der Austria, November 2016 - April 2017 bei Rapid (17 Spiele als Trainer). © GEPA 9/19 Thomas Murg: Juli 2012 - Juni 2014 bei Austria (26 Spiele, zwei Tore), seit Jänner 2016 bei Rapid (97 Spiele, 19 Tore). © GEPA 10/19 Martin Hiden: Juli 1997 - Dezember 1997 und Juli 2003 - August 2009 bei Rapid (171 Spiele, fünf Tore), Juli 2000 - Juni 2003 bei Austria (90 Spiele, drei Tore). © GEPA 11/19 Peter Hlinka: Juli 2004 - Juni 2007 bei Rapid (112 Spiele, zwölf Tore), Juli 2010 - Juni 2012 bei Austria (56 Spiele, vier Tore). © GEPA 12/19 Peter Pacult: Juli 1984 - Juni 1986 bei Rapid (71 Partien als Spieler, 34 Tore), Juli 1995 - Juni 1996 bei Austria (36 Partien als Spieler, vier Tore). August 2006 - April 2011 bei Rapid (210 Spiele als Trainer). © GEPA 13/19 Georg Zellhofer: Jänner - August 2006 bei Rapid (23 Spiele als Trainer), August 2006 - März 2008 bei Austria (68 Spiele als Trainer). © GEPA 14/19 Trifon Ivanov: Juli 1995 - Juni 1997 bei Rapid (72 Spiele, zehn Tore), Juli 1997 - Dezember 1997 bei Austria (13 Spiele). © GEPA 15/19 Roman Wallner: Juni 1999 - Juni 2004 bei Rapid (155 Spiele, 49 Tore), Jänner 2006 - August 2007 bei Austria (53 Spiele, acht Tore). © GEPA 16/19 Michael Wagner: Juli 1994 - Juni 1996 und Juli 1998 bis Juni 2005 bei Austria (273 Spiele, 46 Tore), Juli 1997 - Juni 1998 bei Rapid (40 Spiele, zwei Tore). © GEPA 17/19 Mario Tokic: Juli 2005 - Juni 2007 bei Austria (75 Spiele, zwei Tore), Juli 2007 - August 2009 bei Rapid (52 Spiele, ein Tor). © GEPA 18/19 Petr Vorisek: Juli 2006 - Juni 2007 bei Rapid (31 Spiele, vier Tore), Juli 2007 - Juli 2011 bei Austria (43 Spiele, ein Tor). © GEPA 19/19 Stefan Stangl: Juli 2014 - Juni 2016 bei Rapid (54 Spiele, fünf Tore), Jänner - Juni 2018 bei Austria (Zehn Spiele).

SK Rapid gegen die Wiener Austria: Die möglichen Aufstellungen

Rapid : Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, M. Hofmann, Müldür - Ljubicic, Schwab - Berisha, Knasmüllner, Murg - Alar

: Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, M. Hofmann, Müldür - Ljubicic, Schwab - Berisha, Knasmüllner, Murg - Alar Ersatz : Knoflach, Auer, Martic, Malicsek, Kostic, Ivan, Guillemenot

: Knoflach, Auer, Martic, Malicsek, Kostic, Ivan, Guillemenot Austria : Pentz - Igor, Schoissengeyr, Madl, Klein - Prokop, Ebner, Grünwald - Venuto, Turgeman, Edomwonyi

: Pentz - Igor, Schoissengeyr, Madl, Klein - Prokop, Ebner, Grünwald - Venuto, Turgeman, Edomwonyi Ersatz: Lucic, Monschein, Salamon, Matic, Demaku, Friesenbichler

Derby-Bilanz: Die letzten fünf Duelle zwischen Rapid und der Austria

Datum Bewerb Heim Gast Ergebnis 15.04.2018 Bundesliga Austria Rapid 0:4 04.02.2018 Bundesliga Rapid Austria 1:1 25.10.2017 ÖFB-Cup Austria Rapid 1:2 22.10.2017 Bundesliga Austria Rapid 0:1 06.08.2017 Bundesliga Rapid Austria 2:2

SCR - FAK: Die wichtigsten Facts vor dem Derby